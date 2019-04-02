В Саратове трое водителей попались на повторной "нетрезвой езде"

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По информации пресс-службы ведомства, за время проведения рейдов было выявлено четыре факта управления транспортным средством в состоянии опьянения, трое водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, трое нетрезвых водителя на момент задержания оказались лишены права управления транспортными средствами.В отношении водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, будет возбуждено уголовное дело, им грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими.