В Саратове трое водителей попались на повторной "нетрезвой езде"
В вечернее и ночное время 30 марта городская Госавтоинспекция проводила профилактические рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель», направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
По информации пресс-службы ведомства, за время проведения рейдов было выявлено четыре факта управления транспортным средством в состоянии опьянения, трое водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, трое нетрезвых водителя на момент задержания оказались лишены права управления транспортными средствами.
В отношении водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, будет возбуждено уголовное дело, им грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими.