В Ровенском районе спасли провалившегося под лед рыбака

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По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в воскресенье около двух часов ночи потупило сообщение о том, что мужчина 1983 года рождения оказался в реке Волга вблизи села Береговое Ровенского района.Как выяснилось, мужчина в ночное время отправился на рыбалку, провалился под лед, намок и не может найти дорогу назад так как вокруг были одни полыньи. Инспекторы Центра ГИМС незамедлительно выехали на место происшествия. В течение часа продолжались писки пострадавшего. Спасатели ориентировались на крик рыбака, поскольку в ночное время найти его было кране сложно. Обнаружив мужчину, инспекторы вывели его на берег и напоили горячим чаем. От медицинской помощи мужчина отказался.ГИМС МЧС России по Саратовской области обращает внимание на опасность выхода на рыхлый весенний лед. "Толщина льда может быть обманчива, так как его структура уже не позволяет выдерживать вес человека. Будьте бдительны и осторожны, не выходите на тонкий лед!", - призывают в ведомстве.