«Контраст времен» на «Театральном вернисаже» в Академдраме продолжается!

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Экспозиция, открытие которой состоялось 22 февраля, носит название «Контраст времен». Особенно точным это определение видится именно в первый весенний месяц. На улице доживает последние дни мрачный слежавшийся снег, слышен заливистый щебет ранних птах, голые ветви деревьев рисуют на небесном холсте замысловатый узор. Так и на выставке в пейзажных зарисовках контрастируют осенняя печаль и весенние надежды, торжествующая зимняя сдержанность и летний триумф всего сущего. Он лейтмотивом просматривается в портретах младенцев и стариков.По сути своей картины известных саратовских художников - разножанровое признание в любви всему живому. Галерея застывших прекрасных мгновений развернулась на фоне жизни реальной, которую можно наблюдать тут же, в панорамное стекло большого фойе, своей стремительностью тоже образует своеобразный контраст с миром живописи. Ты поглощен картиной «Ребенок», а под ней в отдаленной плоскости гоняют мяч настоящие футболисты. Незабываемые впечатления!На выставке представлены работы известных саратовских художников, созданные в различные периоды творческой деятельности Боброва Б., Лавриненко Р. Л.,Чечневой Н. А., Маркушиной В.М., Медведкиной В.М., Медведкина Б.Е., Яли Е.Д., Котова А.П.,Маханьковой Л.А.,Маскаева П.А., Вальковой Л.Ю, Драгункиной И.Ю., Кочетковой О.В., Рогулиной Н.Н.,Милавиной М.Ю., Назарова В.П., Наместникова Ю.М., Солдатенко А. П., Панферовай Е.Н, Панфёрова Г.М., Шин И.Л., Кондратьева С.В., Ракчеева В.В., Мелкозерова Д.С., Терентьва Г., Глубокова Б., Бурдовицыной Э.А., Лялиной Е., Гвоздю А., Слыщенко Е.Ю., Яли А., Яли П.и других.Театр всегда предлагает больше, чем ты желаешь. А большая щедрость большого искусства бесценна как и его произведения. Обязательно посмотрите!Автор Елена МаркеловаФото автора