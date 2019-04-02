Александр Логинов завоевал еще две медали чемпионата России
К "серебру" в спринте он добавил "золото" в гонке преследования и "бронзу" в масс-старте.
В выходные в Тюмени продолжился чемпионат России по биатлону. В соревнования принимают практически все сильнейшие спортсмены сборной страны, в том числе саратовец Александр Логинов.
Во всех трех мужских гонках Александр поднимался на пьедестал почета, завоевав полный комплект наград. Напомним, что в четверг, 28 марта, он финишировал вторым в спринтерской гонке на 10 км, уступив только Матвею Елисееву.
В субботней гонке преследования на 12.5 км саратовец вновь был быстр на лыжне, что позволило ему, несмотря на четыре промаха, одержать победу.
Труднее всего спортсмену дался масс-старт. Уже на первой стрельбе из четырех он допустил два промаха и проигрывал после прохождения штрафных кругов порядка 50 секунд. Еще три выстрела мимо цели на оставшихся рубежах лишили его шансов бороться за победу. После четвертой стрельбы он уходил на дистанцию четвертым, однако на финише сумел обогнать тюменца Евгения Гараничева, лишив его бронзовой медали. Победу в гонке преследования одержал Владимир Семаков, второе место занял Максим Буртасов.