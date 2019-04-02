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На 2-й Дачной частично обрушился жилой дом
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На 2-й Дачной частично обрушился жилой дом

Новости / ЧП
На 2-й Дачной частично обрушился жилой дом

По данному факту проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, ЧП произошло 30 марта. В этот день около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября. Дом был построен в 1957 году.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако в целях обеспечения безопасности была проведена эвакуация жильцов. Районной администрацией организовано их временное размещение.

Следователями СК с участием специалистов был проведен осмотр места происшествия и конструкции здания. Установлено, что наиболее сильно пострадал верхний этаж дома. Во избежание дальнейшего обрушения специализированной организацией принимаются меры к укреплению конструкции дома.

В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, которые несут ответственность за содержание жилого дома. Также предстоит установить, насколько безопасно проживание в нем людей.