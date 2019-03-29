YouTube-канал Ксении Эммарк дает женщинам ответы на вопросы
Ксения Эммарк запустила YouTube-канал с известным экспертами, которые делятся важной информацией и помогают женщинам сэкономить деньги на индивидуальных походах к специалистам.
Современная женщина воспитывает детей, занимается саморазвитием, строит карьеру или бизнес, ухаживает за собой. Параллельно у нее возникает множество вопросов, которые решают узкие специалисты. Как не ошибиться в выборе эксперта? Как определить, к кому в принципе нужно обратиться?
Бывший журналист, мама троих детей, москвичка Ксения Эммарк запустила медиапроект, чтобы найти ответы на эти вопросы и поделиться ими с женщинами.
Результат вы можете увидеть на ее YouTube-канале. Первым приглашенным экспертом стал психолог и телеведущий Марк Бартон. Он ответил на вопросы: почему мужчина не женится, как женщине укреплять самооценку, что такое депрессия, когда стоит идти к психологу, какова природа измен и другие.
Ссылка на канал https://www.youtube.com/channel/UCn2SeYVumXdyHjopnTz2KVg
Современная женщина воспитывает детей, занимается саморазвитием, строит карьеру или бизнес, ухаживает за собой. Параллельно у нее возникает множество вопросов, которые решают узкие специалисты. Как не ошибиться в выборе эксперта? Как определить, к кому в принципе нужно обратиться?
Бывший журналист, мама троих детей, москвичка Ксения Эммарк запустила медиапроект, чтобы найти ответы на эти вопросы и поделиться ими с женщинами.
Результат вы можете увидеть на ее YouTube-канале. Первым приглашенным экспертом стал психолог и телеведущий Марк Бартон. Он ответил на вопросы: почему мужчина не женится, как женщине укреплять самооценку, что такое депрессия, когда стоит идти к психологу, какова природа измен и другие.
Ссылка на канал https://www.youtube.com/channel/UCn2SeYVumXdyHjopnTz2KVg