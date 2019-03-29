Летом в центре Саратова начнет работу новый зал спортивных единоборств
Об этом журналистам рассказал президент региональной федерации СБЕ (ММА), заслуженный мастер спорта России Даци Дациев.
По словам спортсменка, новый зал планируется открыть уже летом. Заниматься в нем смогут все желающие, причем не только смешанным единоборством, но и другими единоборствами – дзюдо, карате, киксбоксингом и другими.
- В реализации этого проекта нам помогут инвесторы, - сообщил Даци Дациев. - Талантливые ребята будут там тренироваться бесплатно. Так что после чемпионата и Первенства Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) нам предстоит серьезная работа по открытию зала. Уверен, что после этого турнира у нас будет больше занимающихся, больше спортсменов.
Напомним, что чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) пройдут в Саратове 30 и 31 марта.