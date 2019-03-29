Летом в центре Саратова начнет работу новый зал спортивных единоборств

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По словам спортсменка, новый зал планируется открыть уже летом. Заниматься в нем смогут все желающие, причем не только смешанным единоборством, но и другими единоборствами – дзюдо, карате, киксбоксингом и другими.- В реализации этого проекта нам помогут инвесторы, - сообщил Даци Дациев. - Талантливые ребята будут там тренироваться бесплатно. Так что после чемпионата и Первенства Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) нам предстоит серьезная работа по открытию зала. Уверен, что после этого турнира у нас будет больше занимающихся, больше спортсменов.Напомним, что чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) пройдут в Саратове 30 и 31 марта.