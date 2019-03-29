29 марта 2019 20:27 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 29 марта
Летом в центре Саратова начнет работу новый зал спортивных единоборств
17:56 | 29 марта
YouTube-канал Ксении Эммарк дает женщинам ответы на вопросы
16:27 | 29 марта
Команда Академоперы стала победителем Первых театральных интеллектуальных игр
16:23 | 29 марта
Сумма одобренных Сбербанком сделок по кредитованию долевого строительства со счетами эскроу превысила 102 млрд руб.
15:39 | 29 марта
Бывший начальник энегельсского отдела УФМС попался на незаконной выдаче российских паспортов иностранцам
13:47 | 29 марта
Пловец Егор Сучков завоевал три золота на зональных соревнованиях
13:10 | 29 марта
В Саратове продолжается фестиваль «Студенческая весна-2019»
13:07 | 29 марта
Завершилась Олимпиада «Я - профессионал»
12:07 | 29 марта
Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе
11:09 | 29 марта
«Кафедра, с которой можно много сказать миру добра»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Команда Академоперы стала победителем Первых театральных интеллектуальных игр

Новости
Команда Академоперы стала победителем Первых театральных интеллектуальных игр


Турнир объединил 7 команд, представляющие театральные коллективы Саратова.

28 марта в рамках Года театра в России на площадке театра оперы и балета прошли Первые театральные интеллектуальные игры. Участие
в них приняли ведущие артисты, административный персонал и руководители структурных подразделений Театра оперы и балета, ТЮЗа им. Ю.П.Киселева, Театра драмы им. И.А.Слонова, Областного театра оперетты, театральной мастерской «Грани», Народного коллектива театра-студии «Детский человек», театральной студии «Шум за сценой».

Команда Академоперы стала победителем Первых театральных интеллектуальных игр

Ведущей события выступила автор проекта «Интеллектуальные игры в Саратове», организатор городских турниров с участием звезд Клуба «Что? Где? Когда?» Алла Шокина. Для участников она подготовила интересные и оригинальные вопросы о театре, кино, литературе и поэзии, ответы на которые не требовали точных знаний в области искусства, а предполагали творческую фантазию.

В ходе упорной первое место заняла команда театра оперы и балета, второе - театра драмы им. И.А.Слонова, третье - областного театра оперетты.

Все команды-участники Игр получили дипломы и приятные сюрпризы от бизнес-структур города. Теплую и душевную атмосферу дополняли музыкальные паузы с выступлениями струнного квартета театра оперы и балета и тенора саратовской оперы Аббосхона Рахматуллаева.