Команда Академоперы стала победителем Первых театральных интеллектуальных игр

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28 марта в рамках Года театра в России на площадке театра оперы и балета прошли Первые театральные интеллектуальные игры. Участиев них приняли ведущие артисты, административный персонал и руководители структурных подразделений Театра оперы и балета, ТЮЗа им. Ю.П.Киселева, Театра драмы им. И.А.Слонова, Областного театра оперетты, театральной мастерской «Грани», Народного коллектива театра-студии «Детский человек», театральной студии «Шум за сценой».Ведущей события выступила автор проекта «Интеллектуальные игры в Саратове», организатор городских турниров с участием звезд Клуба «Что? Где? Когда?» Алла Шокина. Для участников она подготовила интересные и оригинальные вопросы о театре, кино, литературе и поэзии, ответы на которые не требовали точных знаний в области искусства, а предполагали творческую фантазию.В ходе упорной первое место заняла команда театра оперы и балета, второе - театра драмы им. И.А.Слонова, третье - областного театра оперетты.Все команды-участники Игр получили дипломы и приятные сюрпризы от бизнес-структур города. Теплую и душевную атмосферу дополняли музыкальные паузы с выступлениями струнного квартета театра оперы и балета и тенора саратовской оперы Аббосхона Рахматуллаева.