Пловец Егор Сучков завоевал три золота на зональных соревнованиях
С 26 по 28 марта в семи городах России проходили зональные отборочные соревнования Кубка России по плаванию 2019 года.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, данные старты являются отборочными на финал Кубка России по плаванию, который пройдет 27-29 июня в Обнинске. За заветную путевку боролись около 300 спортсменов.
В очередной раз показал свой высокий уровень спортсмен Саратовского областного центра спортивной подготовки, мастер спорта международного класса Егор Сучков. На его счету три золотых медали на дистанциях 200 м, 50м брасс и 200 м комплекс.