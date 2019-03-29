29 марта 2019 20:27 ПЯТНИЦА
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18:00 | 29 марта
Летом в центре Саратова начнет работу новый зал спортивных единоборств
17:56 | 29 марта
YouTube-канал Ксении Эммарк дает женщинам ответы на вопросы
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Команда Академоперы стала победителем Первых театральных интеллектуальных игр
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Сумма одобренных Сбербанком сделок по кредитованию долевого строительства со счетами эскроу превысила 102 млрд руб.
15:39 | 29 марта
Бывший начальник энегельсского отдела УФМС попался на незаконной выдаче российских паспортов иностранцам
13:47 | 29 марта
Пловец Егор Сучков завоевал три золота на зональных соревнованиях
13:10 | 29 марта
В Саратове продолжается фестиваль «Студенческая весна-2019»
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Завершилась Олимпиада «Я - профессионал»
12:07 | 29 марта
Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе
11:09 | 29 марта
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Пловец Егор Сучков завоевал три золота на зональных соревнованиях

Новости
Пловец Егор Сучков завоевал три золота на зональных соревнованиях

С 26 по 28 марта в семи городах России проходили зональные отборочные соревнования Кубка России по плаванию 2019 года.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, данные старты являются отборочными на финал Кубка России по плаванию, который пройдет 27-29 июня в Обнинске. За заветную путевку боролись около 300 спортсменов.

В очередной раз показал свой высокий уровень спортсмен Саратовского областного центра спортивной подготовки, мастер спорта международного класса Егор Сучков. На его счету три золотых медали на дистанциях 200 м, 50м брасс и 200 м комплекс.