«Кафедра, с которой можно много сказать миру добра»

просмотров: 80

«Днем город как городИ люди как люди вокруг,Hо вечер приходитИ все изменяется вдруг.Hа лица актеров кладет онТаинственный гримИ Гамлет страдает,И снова поет Лоэнгрин»Слова песни, которую для поздравления коллег в Международный день театра выбрал самый лиричный из театральных коллективов Саратова — БалаганчикЪ, как нельзя лучше передают атмосферу торжества по случаю профессионального праздника всех причастных к искусству Мельпомены.Режиссер праздничного собрания, заслуженная артистка России Эльвира Данилина избрала для него формат ассамблеи. Это позволило виновникам торжества словно в красочном калейдоскопе показать, как талант и актерское мастерство могут воздействовать на мир обычного человека, менять своим волшебным искусством общественные настроения.Вечер начался с театрализованного представления в фойе. Гостей встречали служители театра в костюмах разных эпох. Под шампанское и дружеские беседы императрица провозгласила «шутливые» правила предстоящего торжества.Фееричный настрой присутствующих в верхнем фойе Академдрамы (где, кстати, они могли посмотреть выставку картин, написанных своими коллегами) сменился трогательно-душевным в зрительном зале. Официальные правительственные адреса не звучали сухо, поскольку были вкраплены в яркую «лекцию». Ее, на основе учения Константина Станиславского, для Студентов Театрального Института (в их роли выступили юные артисты труппы театра имени И.А.Слонова) провел Учитель (заслуженный артист России Виктор Мамонов).Сказанное ведущим театры Саратова и области «проиллюстрировали» искрометным капустником. С веселой иронией и чрезмерной экспрессией продемонстрировали самоотдачу в работе актеры Вольского драматического театра. Подробно и очень смешно высказались на традиционно больную для себя тему засилия театрального пространства режиссерами-авангардистами их коллеги из Балашовского драматического. Порадовали отличным вокалом артисты Академоперы. Они выступили с музыкальным номером «Веселый солдат».Бесконечно прекрасны по-настоящему ЖИВЫЕ куклы театра «Теремок». Артистам нашего кукольного подвластна игра на самых тонких струнах зрительской души. Актеры труппы саратовского ТЮЗа остроумно обыграли назначение директором театра заслуженного артиста России Игоря Баголея. Если учесть, что острой темой в эти дни стало предстоящее укрупнение российских театров путем слияния, выступление было насколько изящным, настолько и злободневным. Но пожалуй самым ярким выступлением в этом плане был музыкальный номер Академдрамы. Пожелания в СВОЙ год (напомним, 2019-год объявлен в России годом театра) «слоновцы» спели на мелодию песни Семена Слепакова «Новый год». Присоединимся к основному посылу саратовской версии песни: пусть Год Театра принесет его служителям много пользы, а не ограничится ненужными реформами.В этот чудный вечер актеры и режиссеры, худруки и директора, костюмеры и музыканты были отмечены различными знаками благодарности от официальных лиц. Народная артистка России, председатель Саратовского СТД Римма Белякова наградила трех артистов творческой поездкой в Москву для просмотра спектаклей ведущих столичных театров.Но пожалуй самой главной наградой для тех, кто по точному замечанию Николая Васильевича Гоголя, находятся на «кафедре, с которой можно много сказать миру добра», стала атмосфера праздничной ассамблеи. Сотканная из светлых идей, безудержной фантазии, настоящего таланта. «О, сколько нам открытий чудных!» готовит театр. Главное, в повседневной сутоловке не забывать, что это чудо рядом с нами.С праздником, дорогие волшебники!Автор Елена МаркеловаФото автора