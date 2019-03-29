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Завершилась Олимпиада «Я - профессионал»

Новости
Накануне стали известны результаты масштабной образовательной олимпиады нового формата для студентов «Я – профессионал».

Единственной площадкой в Саратовской области для проведения Олимпиады стал Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. ПИУ РАНХиГС принял в своих стенах студентов из разных регионов, желающих поучаствовать в конкурсе по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент» и «Управление персоналом».

ПИУ РАНХиГС также стал лидирующим вузом в регионе по поступившим заявкам на участие в конкурсе – более 400 студентов заинтересовались и решили попробовать свои силы в Олимпиаде. По всей России количество заявок превысило 523 тысячи.

Всероссийская олимпиада проходила в 2 этапа – заочный и очный. По результатам первого (заочного) этапа в финал конкурса вышли около 90 студентов бакалавриата и магистратуры Института. Борьба была жесткой, только некоторые из них с успехом выполнили все задания очного этапа и стали призерами и победителями Олимпиады по представленным направлениям.

Отметим, что для призеров, победителей и медалистов предусмотрено получение льгот при поступлении в магистратуру или аспирантуру ведущих вузов страны. Победители также попадут на стажировки в крупные российские компании. Данные дипломантов будут размещены в Национальной базе «Я - профессионал» - реестре студентов, к которому получают доступ HR-специалисты крупных компаний и рекрутеры ведущих агентств. Всем, кто попадает в эту базу, организаторы помогают составить резюме, а также дают советы по дальнейшему развитию профессиональных компетенций.

Напомним, всероссийская олимпиада «Я-профессионал» создана на платформе АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки РФ с 2017 года.