Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе
В связи с ремонтными работами с 13:00 до 17:00 30 марта 2019 года будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 16 км станции Багаевка (автодорога ст. Багаевка – село Александровка, Саратовский муниципальный район).
Объезд возможен через железнодорожный переезд, расположенный на 13 км автодороги Саратов – пос. Красный Текстильщик.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.