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Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе

Новости


В связи с ремонтными работами с 13:00 до 17:00 30 марта 2019 года будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 16 км станции Багаевка (автодорога ст. Багаевка – село Александровка, Саратовский муниципальный район).

Объезд возможен через железнодорожный переезд, расположенный на 13 км автодороги Саратов – пос. Красный Текстильщик.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.