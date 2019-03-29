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В Саратове продолжается фестиваль «Студенческая весна-2019»

Новости
22 марта в стенах Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС студенты вузов Саратова выступили в рамках «Театрального направления».

Юные артисты Института показали себя в прозе, авторской поэзии, театре малых форм, разговорном жанре. Как всегда на высоте литературно-поэтическая студия «СЛОВО». В Год театра в России это направление стало наиболее значимым как для жюри, так и для ребят.

Студенческая весна-2019 стремительно набирает обороты. Уже сегодня, 28 марта, на площадке Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского проходит второй день музыкального направления. Участники со всех вузов соревнуются в очаровании, силе и красоте своего голоса.

Сегодня на суд уважаемых жюри и многочисленных зрителей были представлены следующие направления: народное, академическое и R'n'B. Студенты ПИУ РАНХиГС вылетели ярко и неожиданно: песня «Незабудка» в народном исполнении поразила зал.
Наиболее сложная номинация в данном направлении – академический вокал - получилась не менее запоминающейся. Студенты Президентской академии, исполнив «Бал сатаны» выложились на все 100%.

И, наконец, номинация «R'n'B» была представлена авторской песней студента Института Никиты Набаева в совместном исполнении с Юлией Клоковой и Даниилом Коневым. Исполнители удивили публику и вызвали яркие эмоции.

Направления расписаны до конца недели. В ближайшие дни ребятам предстоит также представить свои номера в направлении «Оригинальный жанр» (30 марта, Саратовская государственная юридическая академия, начало в 10:00) и танцевальном направлении (31 марта, Саратовский социально-экономический институт РЭУ имени Г.В. Плеханова, начало в 10:00), - сообщает пресс-служба вуза.