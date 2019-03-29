11-летний саратовский гитарист Егор Лепёшкин успешно выступил на Международном конкурсе лучших гитаристов России "Tabula Rasa"
25- 28 марта в Москве состоялся XIV Международный конкурс гитаристов "Tabula Rasa". Учредителями традиционного весеннего смотра выступили Московское музыкальное общество, ГБУСОШДО г. Москвы "Класс-центр", Научно - методический центр культуры и искусства Московской области.
Конкурс проводился в двух номинациях:" Классическая гитара" и "Джазовая гитара'". Егор выступал в категории «Классическая гитара».
Председателем жюри был лауреат всероссийских конкурсов, доцент Государственного музыкально - педагогического Института им. М.М. Ипполитова - Иванова, Московского государственного института культуры, директор Международного конкурса"Tabula Rasa" и Всероссийского конкурса гитаристов им.Ю.Аргамакова (Кисловодск) Матохин Сергей Николаевич.
Членами авторитетного жюри были:
- Акасио Оливейро (Бразилия) - Генеральный директор Консерватории и музыкального колледжа им. Э.Вилла- Лобоса в г. Сан- Жозе-дус- Кампус.
- Белоусов А.А.(Израиль) - концертирующий гитарист, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель Международного конкурса гитаристов "Guitar gems".
- Татаркин Д.Ю.- лауреат международных и всероссийских конкурсов, доцент Российской государственной специализированной академии искусств, преподаватель 2- го Московского Областного Музыкального колледжа им.С.С. Прокофьева.
- Бардина А.В. - преподаватель Государственного Музыкального Училища им. Гнесиных, концертный исполнитель.
Гапонцев В.Б.- лауреат международных конкурсов, концертирующий гитарист, преподаватель ГБУСОШДО " Класс-центр".
- Новиков Г.В. - лауреат международных конкурсов, директор конкурса гитаристов им.А.Матяева (г. Киров), художественный руководитель Всероссийского конкурса (г.Кисловодск), Всероссийского конкурса гитаристов (г. Нижний Новгород).
В номинации "Классическая гитара"(соло) выступало 59 гитаристов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Латвии, Красноярска, Новосибирска. Саратов на конкурсе представлял учащийся МБУДО «ДШИ № 8» Лепешкин Егор (преподаватель Зяблова Н.К.). Он выступал в средней возрастной категории и был отмечен Почётным Дипломом и путёвкой на Международную школу лучших юных гитаристов.