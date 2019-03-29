Порошенко не удастся рассорить русских и украинцев, считает депутат Госдумы Михаил Романов

просмотров: 87

Всего в список включены 294 юридических и 848 физических лиц, как указано в документе, «участвовавших в антиукраинской деятельности». В их числе Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин, Секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия», Заместитель Председателя совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак и другие парламентарии. Сам президент Украины пояснил, что парламентарии попали в список из-за причастности к конфликту в Азовском море.Как заявил Михаил Романов, для большинства внесенных в список лиц введенные ограничения не имеют никакого значения, а Петр Порошенко пытается в качестве президента Украины пышно декорировать финал своего правления, организуя бутафорские антироссийские действия. Депутат подчеркнул: украинский народ ждет от власти восстановления экономики и стабильности, а не бумажных провокаций, которые, впрочем, чреваты серьезными последствиями, как экономического, так и дипломатического характера.