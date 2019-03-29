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В Саратовской области прозвучит сигнал «Внимание всем!»

Новости
В Саратовской области прозвучит сигнал «Внимание всем!»

2 апреля с 14 часов до 15 часов будет проведена техническая проверка системы оповещения.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, с целью проверки работоспособности системы кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После выключения электросирен по средствам радио и телевещания будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной технической проверки.

В период проведения технической проверки средств оповещения населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры на каналы местных телестудий и выслушать передаваемое сообщение Главным управлением МЧС России по Саратовской области.