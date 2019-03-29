29 марта 2019 05:26 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 28 марта
Пушкинка проведет День открытых дверей в честь векового юбилея
17:10 | 28 марта
Александр Логинов завоевал "серебро" чемпионата России
16:30 | 28 марта
78 населенных пунктов области могут оказаться в зоне подтопления
15:41 | 28 марта
В Вольске при пожаре погибла 30-летняя женщина, ее сожитель спасся
14:59 | 28 марта
Более 250 спортсменов примут участие в чемпионате и Первенстве ПФО по смешанному боевому единоборству (ММА)
14:08 | 28 марта
В Саратове прошел фестиваль Совета молодежи Приволжской железной дороги
13:15 | 28 марта
Миниприроды области и экообщественники договорись о совместной работе по реализации нацпроекта «Экология»
12:24 | 28 марта
На боевое дежурство заступила модернизированная радиолокационная станция «Небо-У»
11:33 | 28 марта
Биатлонист Никита Поршнев и хоккеистка Екатерина Николаева получили благодарность президента
10:41 | 28 марта
В Саратове при получении взятки задержан полицейский
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Пушкинка проведет День открытых дверей в честь векового юбилея

Новости / Культура
Пушкинка проведет День открытых дверей в честь векового юбилея


Завтра, 29 марта, для посетителей библиотеки будут работать выставки, проводиться тематические праздничные мероприятия.

Откроется День открытых дверей в 11.00 презентацией комплексной программы мероприятий, посвященных юбилейной дате и объединенных общим названием – «Сто лет под знаком детства». Гостям праздника будет продемонстрирован фильм об основных вехах истории Областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина. Параллельно пройдет беседа «Пушкинка во времени и пространстве». Участников познакомят с историей учреждения, его читателями и фондами, отделами библиотеки.

В 12.00 начнется квест «Прогулки по Пушкинке» - это увлекательное путешествие с конкурсами и викторинами по старицам сказок А.С.Пушкина.

На 14.00 запланирована праздничная программа «Сто лет под знаком детства». Юные читатели и друзья библиотеки поздравят Пушкинку с юбилеем. Участники встречи расскажут о своих любимых книгах и узнают о проектах библиотеки в юбилейный год.

В течение дня можно познакомиться с выставками «История длиною в век» и «Библиолетопись Пушкинки», на которых представлены уникальные свидетельства прошлых лет.