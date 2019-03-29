Пушкинка проведет День открытых дверей в честь векового юбилея

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Откроется День открытых дверей в 11.00 презентацией комплексной программы мероприятий, посвященных юбилейной дате и объединенных общим названием – «Сто лет под знаком детства». Гостям праздника будет продемонстрирован фильм об основных вехах истории Областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина. Параллельно пройдет беседа «Пушкинка во времени и пространстве». Участников познакомят с историей учреждения, его читателями и фондами, отделами библиотеки.В 12.00 начнется квест «Прогулки по Пушкинке» - это увлекательное путешествие с конкурсами и викторинами по старицам сказок А.С.Пушкина.На 14.00 запланирована праздничная программа «Сто лет под знаком детства». Юные читатели и друзья библиотеки поздравят Пушкинку с юбилеем. Участники встречи расскажут о своих любимых книгах и узнают о проектах библиотеки в юбилейный год.В течение дня можно познакомиться с выставками «История длиною в век» и «Библиолетопись Пушкинки», на которых представлены уникальные свидетельства прошлых лет.