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Александр Логинов завоевал "серебро" чемпионата России

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Александр Логинов завоевал "серебро" чемпионата России


Старт турниру, который открылся сегодня в Тюмени, дали спринтерские гонки у женщин и мужчин.

В мужской гонке на 10 км стартовали практически все члены основной сборной России, в том числе один из лидеров биатлонного сезона Александр Логинов. Напомним, что саратовец занял второе место в общем зачете кубка мира.

Сегодня Александр провел не очень удачную стрельбу: на двух рубежах он промахнулся трижды. Однако соперничать по скорости с ним смог только еще один постоянный участник кубка мира Матвей Елисеев. Допустив на один промах меньше, на финише он опередил товарища по сборной на 15,7 секунд. Третьим финишировал Иван Томилов, который отстрелялся чисто на обоих рубежах.

В женской гонке победу одержала Екатерина Глазырина, второе место заняла Лариса Куклина, третье - Светлана Миронова.