28 марта 2019 18:58 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:10 | 28 марта
Александр Логинов завоевал "серебро" чемпионата России
16:30 | 28 марта
78 населенных пунктов области могут оказаться в зоне подтопления
15:41 | 28 марта
В Вольске при пожаре погибла 30-летняя женщина, ее сожитель спасся
14:59 | 28 марта
Более 250 спортсменов примут участие в чемпионате и Первенстве ПФО по смешанному боевому единоборству (ММА)
14:08 | 28 марта
В Саратове прошел фестиваль Совета молодежи Приволжской железной дороги
13:15 | 28 марта
Миниприроды области и экообщественники договорись о совместной работе по реализации нацпроекта «Экология»
12:24 | 28 марта
На боевое дежурство заступила модернизированная радиолокационная станция «Небо-У»
11:33 | 28 марта
Биатлонист Никита Поршнев и хоккеистка Екатерина Николаева получили благодарность президента
10:41 | 28 марта
В Саратове при получении взятки задержан полицейский
09:50 | 28 марта
Сотрудники Госавтоинспекции рассказали водителям об удобстве использования портала Госуслуг
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

78 населенных пунктов области могут оказаться в зоне подтопления

Новости
78 населенных пунктов области могут оказаться в зоне подтопления


Сегодня в МЧС России прошло селекторное совещание, на котором, в частности, обсуждалась готовность регионов к предстоящему паводку.

По информации пресс-службы регионального управления МЧСЧ, от Саратовской области в совещании приняли участие зампред правительства – заместитель председателя областной КЧС и ОПБ Роман Бусаргин, врио начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Татаркин, а также представители областной межведомственной рабочей группы по вопросам паводка.

В ходе совещания Роман Викторович доложил, что на территории Саратовской области в зоны возможного подтопления попадают территории 23 муниципальных районов. В этих зонах находятся территории 78 населённых пунктов с населением около 14 тыс. человек, 5 социально-значимых объектов, 2 объекта жизнеобеспечения, 34 моста и 58 участков автомобильных дорог местного и регионального значения общей протяжённостью около 81 км.

Он отметил, что наиболее сложная обстановка с прохождением весеннего половодья прогнозируется на территории городов Аткарск, Петровск и Балашов, а также в девяти муниципальных районах области, где существует высокая вероятность затопления низководных мостов и плотин, подтопления домовладений и объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на пониженных участках местности в населенных пунктах.

Также было отмечено, что запасы воды в снеге в среднем по области составляют 112 мм (норма 85 мм). Среднеобластной показатель высоты снежного покрова по области составляет 32 см (норма 26 см). Толщина льда на реках западных и центральных районов области - 28-60 см, (норма 50-76 см), на большинстве малых рек наблюдается разрушение ледяного покрова.

Контроль паводковой обстановки на водных объектах проводится силами оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов и администраций районов в плановом режиме, а также старостами населенных пунктов через диспетчеров ЕДДС районов. Создана межведомственная рабочая группа по контролю и оперативному реагированию, с 1 апреля будет организовано ее круглосуточное дежурство.