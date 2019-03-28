78 населенных пунктов области могут оказаться в зоне подтопления

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По информации пресс-службы регионального управления МЧСЧ, от Саратовской области в совещании приняли участие зампред правительства – заместитель председателя областной КЧС и ОПБ Роман Бусаргин, врио начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Татаркин, а также представители областной межведомственной рабочей группы по вопросам паводка.В ходе совещания Роман Викторович доложил, что на территории Саратовской области в зоны возможного подтопления попадают территории 23 муниципальных районов. В этих зонах находятся территории 78 населённых пунктов с населением около 14 тыс. человек, 5 социально-значимых объектов, 2 объекта жизнеобеспечения, 34 моста и 58 участков автомобильных дорог местного и регионального значения общей протяжённостью около 81 км.Он отметил, что наиболее сложная обстановка с прохождением весеннего половодья прогнозируется на территории городов Аткарск, Петровск и Балашов, а также в девяти муниципальных районах области, где существует высокая вероятность затопления низководных мостов и плотин, подтопления домовладений и объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на пониженных участках местности в населенных пунктах.Также было отмечено, что запасы воды в снеге в среднем по области составляют 112 мм (норма 85 мм). Среднеобластной показатель высоты снежного покрова по области составляет 32 см (норма 26 см). Толщина льда на реках западных и центральных районов области - 28-60 см, (норма 50-76 см), на большинстве малых рек наблюдается разрушение ледяного покрова.Контроль паводковой обстановки на водных объектах проводится силами оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов и администраций районов в плановом режиме, а также старостами населенных пунктов через диспетчеров ЕДДС районов. Создана межведомственная рабочая группа по контролю и оперативному реагированию, с 1 апреля будет организовано ее круглосуточное дежурство.