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В Вольске при пожаре погибла 30-летняя женщина, ее сожитель спасся

Новости / ЧП
В Вольске при пожаре погибла 30-летняя женщина, ее сожитель спасся



По версии следователей, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области, сегодня около 2 часов ночи 31-летний мужчина проснулся от того, что на нем горела одежда. Ему удалось выбраться из дома, где осталась его 30-летняя сожительница. Войти повторно в жилище мужчина не смог, так как огонь быстро охватил деревянное здание, дом наполнился дымом. Мужчина побежал в один из соседних домов, где проживала его родственница, которая вызвала сотрудников пожарной службы. Прибывшие пожарные локализовали огонь и обнаружили на диване в жилой комнате тело женщины со значительными следами термического воздействия.

Осмотр места происшествия показал, что очаг возгорания располагался на стуле рядом с диваном, на котором спали мужчина и женщина. В качестве основной версии о причине возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем в ходе курения.

В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти погибшей. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.