Более 250 спортсменов примут участие в чемпионате и Первенстве ПФО по смешанному боевому единоборству (ММА)

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О подготовке к турниру сегодня журналистам рассказали министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов и президент областной федерации СБЕ (ММА) Даци Дациев. Было отмечено, что соревнования проводятся среди мужчин в десяти весовых категориях и среди юношей 16-17 лет в девяти весовых категориях в соответствии с положением, утвержденным Общероссийской общественной организацией «Союз ММА России». За победу будут бороться более 250 спортсменов из всех 14 регионов ПФО. Поединки будут проходить среди мужчин на двух рингах, среди юношей - на татами. Торжественное открытие состоится 30 марта в 13.00. На 31 марта намечены полуфинальные и финальные бои, после которых пройдет награждение победителей и призеров в каждой весовой категории».Александр Абросимов отметил, что наш регион представляет сильная команда, саратовские спортсмены имеют высокие шансы на победу. Министр напомнил, что в декабре прошлого года Саратов стал местом проведения масштабного турнира «Кубок Губернатора Саратовской области» по смешанному боевому единоборству. Уровень организации соревнований был высоко оценен его участниками и президентом федерации ММА России Радмиром Габдуллиным. Благодаря этому было получено право на проведение соревнования окружного уровня.Президент областной федерации Даци Дациев рассказал, что вход на соревнования для всех желающих будет свободным. Также следить за турниром можно будет в сети интернет: будет организована прямая трансляция с каждого ринга и татами.Победители чемпионата и Первенства ПФО поедут на чемпионат и Первенство России, которые состоятся 2 мая в Москве. «В этом году есть все шансы туда попасть, - отметил Даци Дациев, - И у юношей 16-17 лет, которые будут соревноваться в эти выходные в Саратове, и у юношей 14-15 лет, которые поедут на Первенство ПФО в Оренбург. Среди этих ребят тоже есть много талантливых спортсменов». Команду 14-15-летних бойцов Даци Дациев будет сопровождать на первенство ПФО в апреле. Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта области.