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В Саратове прошел фестиваль Совета молодежи Приволжской железной дороги

Новости
В Саратове прошел фестиваль Совета молодежи Приволжской железной дороги


Мероприятие, которое прошло 27 марта на площадке исторического парка Саратова "Россия – моя история", было посвящено теме формирования человеческого капитала ОАО "РЖД".

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в рамках форума прошли панельные дискуссии, где обсуждалась роль наставничества в молодежной политике компании, вовлечение молодых железнодорожников в социальные проекты и другие вопросы, касающиеся работы с молодежью. Спикерами выступили представители Приволжской магистрали, общественники, предприниматели, спортсмены.

Начальник Приволжской магистрали Сергей Альмеев отметил, что руководство Приволжской железной дороги уделяет особое внимание эффективной адаптации новых сотрудников, учитывая, что 43% из них относятся к числу молодежи.

Начальник дороги также рассказал, что для профессиональной ориентации будущих работников в Саратовском регионе планируется создание детской железной дороги, подобной той, что существует в Волгограде. Уже определен маршрут новой магистрали, в текущем году планируется подготовка проектно-сметной документации по строительству объекта.

Наряду с этим для популяризации железнодорожного транспорта ПривЖД реализует ряд проектов по сохранению исторического наследия. Так, в планах дороги создать музей на железнодорожном вокзале станции Покровск в Энгельсе, а в депо на станции Сенная – организовать ремонт старинных локомотивов и вагонов. В пресс-службе отметили, что сегодня таких "исторических" депо в России всего два.