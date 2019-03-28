Миниприроды области и экообщественники договорись о совместной работе по реализации нацпроекта «Экология»

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По информации пресс-службы минприроды, предметом Соглашения стало тесное взаимодействие в информационно-аналитической и просветительской работе, связанной с реализацией национального проекта «Экология». Также достигнута договоренность о проведении совместных мероприятий и экологических акций с максимальным привлечением всех слоев населения.В частности, планируется популяризация экологических субботников с участием лидеров общественного мнения. Прерогатива будет принадлежать ликвидации накопленного ущерба природным объектам от человека – уборке в местах отдыха граждан в лесных массивах и на водных объектах.Кроме того, в скором времени будет запущен пилотный эколого-просветительский проект ЭкоОфис», который призван повысить имидж компаний как экологически ответственных организаций. Первый этап будет включать установку в организациях Саратова и области контейнеров для раздельного сбора бумаги, пластика и стекла. В дальнейшем будут проводиться мероприятия по экономному расходованию воды и электроэнергии. Параллельно с практическими мероприятиями планируется проведение просветительских экоуроков в общеобразовательных учреждениях, интернатах и детских спортивно-оздоровительных летних лагерях.