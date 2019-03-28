28 марта 2019 18:58 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:10 | 28 марта
Александр Логинов завоевал "серебро" чемпионата России
16:30 | 28 марта
78 населенных пунктов области могут оказаться в зоне подтопления
15:41 | 28 марта
В Вольске при пожаре погибла 30-летняя женщина, ее сожитель спасся
14:59 | 28 марта
Более 250 спортсменов примут участие в чемпионате и Первенстве ПФО по смешанному боевому единоборству (ММА)
14:08 | 28 марта
В Саратове прошел фестиваль Совета молодежи Приволжской железной дороги
13:15 | 28 марта
Миниприроды области и экообщественники договорись о совместной работе по реализации нацпроекта «Экология»
12:24 | 28 марта
На боевое дежурство заступила модернизированная радиолокационная станция «Небо-У»
11:33 | 28 марта
Биатлонист Никита Поршнев и хоккеистка Екатерина Николаева получили благодарность президента
10:41 | 28 марта
В Саратове при получении взятки задержан полицейский
09:50 | 28 марта
Сотрудники Госавтоинспекции рассказали водителям об удобстве использования портала Госуслуг
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Миниприроды области и экообщественники договорись о совместной работе по реализации нацпроекта «Экология»

Новости
Миниприроды области и экообщественники договорись о совместной работе по реализации нацпроекта «Экология»


Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин и председатель правления регионального отделения Российского экологического общества Юрий Бажуткин подписали Соглашение в области экологического сотрудничества.

По информации пресс-службы минприроды, предметом Соглашения стало тесное взаимодействие в информационно-аналитической и просветительской работе, связанной с реализацией национального проекта «Экология». Также достигнута договоренность о проведении совместных мероприятий и экологических акций с максимальным привлечением всех слоев населения.

В частности, планируется популяризация экологических субботников с участием лидеров общественного мнения. Прерогатива будет принадлежать ликвидации накопленного ущерба природным объектам от человека – уборке в местах отдыха граждан в лесных массивах и на водных объектах.

Кроме того, в скором времени будет запущен пилотный эколого-просветительский проект ЭкоОфис», который призван повысить имидж компаний как экологически ответственных организаций. Первый этап будет включать установку в организациях Саратова и области контейнеров для раздельного сбора бумаги, пластика и стекла. В дальнейшем будут проводиться мероприятия по экономному расходованию воды и электроэнергии. Параллельно с практическими мероприятиями планируется проведение просветительских экоуроков в общеобразовательных учреждениях, интернатах и детских спортивно-оздоровительных летних лагерях.