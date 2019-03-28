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На боевое дежурство заступила модернизированная радиолокационная станция «Небо-У»

Новости
На боевое дежурство заступила модернизированная радиолокационная станция «Небо-У»


Новая РЛС позволила повысить контроль воздушного пространства и увеличить радиус обнаружения целей.


Станция, которая заступила на боевое дежурство в соединении противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) в Саратовской области, предназначена для обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных целей различных категорий от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных на дальности 600 километров.

РСУ также обеспечивает определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех. При этом работа станции может вестись в автоматическом режиме, автономно и в составе системы управления соединений. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.