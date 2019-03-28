Биатлонист Никита Поршнев и хоккеистка Екатерина Николаева получили благодарность президента
Отмечено их успешное выступление на зимней Универсиаде в Красноярске.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, президент России Владимир Путин объявил благодарности двум спортсменам из Саратовской области. Указ «О поощрении» главы государства касается спортсменов, которые участвовали во всемирной зимней Универсиаде в Красноярске.
В частности, за высокие спортивные достижения благодарности объявлены воспитаннику саратовской школы по биатлону Никите Поршневу и уроженке Балаково, хоккеистке сборной России Екатерине Николаевой. Оба спортсмена представляют ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».
В министерстве напомнили, что Никита Поршнев на XXIX Всемирной зимней универсиаде выиграл полный комплект медалей. Женская студенческая сборная России по хоккею, за которую выступала Екатерина Николаева, одержала победу в финале над сборной Канады.