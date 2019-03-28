В Саратове при получении взятки задержан полицейский
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Фигурантом стал заместитель начальника отдела по вопросам миграции одного из районных отделов полиции Саратова. По данным СУ СКР по Саратовской области, в марте он потребовал от иностранного гражданина передачи ему взятки в сумме 220 тысяч рублей за регистрацию взяткодателя и членов его семьи по месту жительства на территории Саратова, а также за получение ими гражданства Российской Федерации. Мужчина согласился на озвученные полицейским требования, однако затем, осознав их противоправный характер, сообщил об этом в правоохранительные органы. Передача сотруднику полиции денежных средств происходила под контролем оперативных сотрудников. В качестве первой части взятки от общей оговоренной суммы злоумышленник получил от взяткодателя 20 тысяч рублей, а затем 26 марта при получении еще 20 тысяч рублей был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время решается вопрос о заключении полицейского под стражу. По информации пресс-службы регионального управления МВД, по данному факту назначено проведение служебной проверки. В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.