В Саратове при получении взятки задержан полицейский

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Фигурантом стал заместитель начальника отдела по вопросам миграции одного из районных отделов полиции Саратова. По данным СУ СКР по Саратовской области, в марте он потребовал от иностранного гражданина передачи ему взятки в сумме 220 тысяч рублей за регистрацию взяткодателя и членов его семьи по месту жительства на территории Саратова, а также за получение ими гражданства Российской Федерации. Мужчина согласился на озвученные полицейским требования, однако затем, осознав их противоправный характер, сообщил об этом в правоохранительные органы. Передача сотруднику полиции денежных средств происходила под контролем оперативных сотрудников. В качестве первой части взятки от общей оговоренной суммы злоумышленник получил от взяткодателя 20 тысяч рублей, а затем 26 марта при получении еще 20 тысяч рублей был задержан сотрудниками правоохранительных органов.В настоящее время решается вопрос о заключении полицейского под стражу. По информации пресс-службы регионального управления МВД, по данному факту назначено проведение служебной проверки. В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.