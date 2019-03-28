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Сотрудники Госавтоинспекции рассказали водителям об удобстве использования портала Госуслуг
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Сотрудники Госавтоинспекции рассказали водителям об удобстве использования портала Госуслуг

Новости
Сотрудники Госавтоинспекции рассказали водителям об удобстве использования портала Госуслуг


С его помощью можно зарегистрировать транспортное средство, получить и заменить водительское удостоверение.

Дорожные полицейские совместно с представителями ДНД «Дорожный патруль» призывали водителей к активному использованию электронного портала www.gosuslugi.ru. В ходе акции, которая прошла на центральных улицах города, сотрудники ГИБДД города Госавтоинспекции разъясняли, какие именно госуслуги предоставляются подразделениями ведомтсва, а также о преимуществах их получения в электронном виде.

Внимание граждан акцентировали на том, что зарегистрировать транспортное средство, получить и заменить водительское удостоверение можно, не выходя из дома. Единый портал предоставляет возможность выбрать удобное время и дату получения госуслуги, а также оплатить государственную пошлину со скидкой 30%. Также при проведении бесед автоинспекторы подробно разъясняли алгоритм регистрации на сайте. Всем участникам акции были вручены информационные буклеты.

Отдел пропаганды городской Госавтоинспекции также информирует, что на ОГИБДД УМВД России по г. Саратову возложена обязанность по выдаче свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов. Данная государственная услуга осуществляется ежедневно со вторника по пятницу с 09:00 до 17:00 без перерыва, по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, д. 1а, к. 45. Телефон по оказанию консультационных услуг и получения ответов на возникающие вопросы по оказанию данной услуги: 75-11-47.