На Театральной площади пройдут презентации Вольского, Ртищевского и Ершовского районов
В субботу, 30 марта, саратовцев приглашают на традиционные ярмарки.
Торговля на Театральной площади развернется с 8.00 до 16.00. К реализации будут предложены: мясная, рыбная, молочная, плодоовощная продукция, мед, крупы, мука, кулинарные, хлебобулочные, кондитерские изделия, товары народных промыслов. Об этом сообщает городское управление развития потребительского рынка.
В рамках проведения ярмарки «выходного дня» на центральной площади города состоятся презентации Вольского, Ртищевского и Ершовского районов.