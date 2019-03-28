Саратовский театр оперы и балета участвует во Всероссийской акции «Культурный минимум»
С 25 по 29 марта во всех регионах страны в честь Международного дня театра пройдет Всероссийская акция «Культурный минимум».
Акция создана в целях популяризации театрального искусства среди молодежи. В этом году Акция приурочена Году театра и пройдет в период с 25 по 29 марта.
«Культурный минимум» – это еще одна возможность показать современному поколению важность сохранения существующих традиций и создание новых. Участники Акции смогут приобщиться к театральному искусству, что благоприятно отразится на духовном и интеллектуальном развитии молодого поколения.
Для участников акции «Культурный минимум» Саратовский академический театр оперы и балета организует бесплатный показ 29 марта комической оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник» и возможность посещения перед спектаклем «Лектория в оперном».