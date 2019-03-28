28 марта 2019 06:19 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 27 марта
Саратовский театр оперы и балета участвует во Всероссийской акции «Культурный минимум»
17:29 | 27 марта
Гандболисты "СГАУ-Саратов" проиграли "Чеховским медведям"
17:03 | 27 марта
На «Балтике-Новосибирск» провели серию образовательных семинаров «Пивной сомелье»
16:24 | 27 марта
Продолжается подготовка к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту
16:10 | 27 марта
На кинофестиваль остросюжетного кино «Капля» приглашены голливудские звезды
15:37 | 27 марта
Вынесен приговор двум жителям Вольска, по вине которых 600 абонентов на 16 часов остались без газа
14:50 | 27 марта
В Саратове прошла акция «Здоровье педагога»
13:58 | 27 марта
Команда Саратовского НПЗ приняла участие в отборочном туре корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»
13:13 | 27 марта
В ТЮЗе живет «Калека с острова Инишмаан»
12:22 | 27 марта
В Балакове продолжают устанавливать обстоятельства гибели ребенка
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовский театр оперы и балета участвует во Всероссийской акции «Культурный минимум»

Новости


С 25 по 29 марта во всех регионах страны в честь Международного дня театра пройдет Всероссийская акция «Культурный минимум».

Акция создана в целях популяризации театрального искусства среди молодежи. В этом году Акция приурочена Году театра и пройдет в период с 25 по 29 марта.

«Культурный минимум» – это еще одна возможность показать современному поколению важность сохранения существующих традиций и создание новых. Участники Акции смогут приобщиться к театральному искусству, что благоприятно отразится на духовном и интеллектуальном развитии молодого поколения.

Для участников акции «Культурный минимум» Саратовский академический театр оперы и балета организует бесплатный показ 29 марта комической оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник» и возможность посещения перед спектаклем «Лектория в оперном».