Гандболисты "СГАУ-Саратов" проиграли "Чеховским медведям"

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Они провели очередную игру с ГК "СГАУ-Саратов"."Обе команды решают свои турнирные задачи и победа была необходима и “аграриям” и “медведям”, - сообщила по итогам матча пресс-служба Саратовской команды. - Проблемы с составом у саратовской команды (травмирован Ахремочкин, Елистратов играл с повреждением), заставили Александра Алексеева активнее привлекать к матчу молодых игроков.Начало встречи прошло в раной борьбе, команды обменивались результативными атаками. Не смотря не несколько сейвов подряд Юрия Сергеева, “медведи” смогли сделать отрыв в три мяча, когда секундомер отсчитал 12 минут матча. Но не прошло и пары минут, как на табло воцарилось равенство 9:9. Проблемы с составом вынудили тренерский штаб “СГАУ-Саратов” выпустить молодёжь. Так на площадке против чемпионов находились правый полусредний Александр Подберёзный и линейный Кирилл Глебов. Молодёжь смогла отличиться результативными бросками. Последняя десятиминутка первого игрового отрезка осталась за гостями. Подмосковные гандболисты смогли оторваться на комфортное преимущество и завершить первый тайм с разницей в 8 мячей. Итог первой половины встречи 14:22 в пользу чеховских медведей.Отступать “жёлто-зелёным” было некуда и собравшимся на трубунах болельщикам хотелось увидеть борьбу, стремление к победе. Саратовцы приложили максимум усилий, чтобы положительные эмоции саратовские любители гандбола получили. Второй тайм остался за “аграриями”. Догнать чемпионов, к сожалению не получилось, но тем не менее во втором игровом отрезке “аграрии” выиграли с разницей в три мяча. Итог матча 36:40 в пользу “Чеховских медведей”.СГАУ-Саратов:Сергеев – 9/41 (21%), Лысаков – 3/11 (27%)Болотин – 9/14, Шарков – 7/9, Карибов – 6/9, Размаев – 4/6, Ковалёв – 4/6, Подберёзный – 2/4, Трофимец – 2/6, Пономарёв – ¼, Глебов – 1/5, Прокопьев – 0/1, Снитка, Колпаков , Елистратов, Зяблов".