28 марта 2019 06:19 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 27 марта
Саратовский театр оперы и балета участвует во Всероссийской акции «Культурный минимум»
17:29 | 27 марта
Гандболисты "СГАУ-Саратов" проиграли "Чеховским медведям"
17:03 | 27 марта
На «Балтике-Новосибирск» провели серию образовательных семинаров «Пивной сомелье»
16:24 | 27 марта
Продолжается подготовка к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту
16:10 | 27 марта
На кинофестиваль остросюжетного кино «Капля» приглашены голливудские звезды
15:37 | 27 марта
Вынесен приговор двум жителям Вольска, по вине которых 600 абонентов на 16 часов остались без газа
14:50 | 27 марта
В Саратове прошла акция «Здоровье педагога»
13:58 | 27 марта
Команда Саратовского НПЗ приняла участие в отборочном туре корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»
13:13 | 27 марта
В ТЮЗе живет «Калека с острова Инишмаан»
12:22 | 27 марта
В Балакове продолжают устанавливать обстоятельства гибели ребенка
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

На «Балтике-Новосибирск» провели серию образовательных семинаров «Пивной сомелье»

Новости
На заводе компании «Балтика» в Новосибирске вновь состоялась серия семинаров культурно-образовательного проекта «Пивной сомелье».

На «Балтике-Новосибирск» провели серию образовательных семинаров «Пивной сомелье»

Участниками мероприятия в этот раз стали около ста сотрудников ГК «Мегаком», одного из ведущих в России дистрибьюторов товаров повседневного спроса. В рамках проекта слушатели лекций познакомились с историей пивоварения и тонкостями процесса производства пива.
На новосибирской пивоварне для гостей устроили познавательную презентацию и экскурсию по производственным цехам, продемонстрировали все этапы изготовления пенного напитка и ответили на многочисленные вопросы посетителей. Представители «Мегаком» смогли убедиться в использовании только натуральных ингредиентов для изготовления пива и в строжайшем контроле процесса варки пива.
Директор новосибирского филиала компании «Мегаком» Вадим Чувашов заявил, что для сотрудников компании было очень важно побывать на заводе «Балтика», чтобы более глубоко разбираться в продукте, который «Мегаком» поставляет по всей Сибири. Теперь, по его словам, они могут уверенно опровергать все существующие мифы о пиве.

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код