На «Балтике-Новосибирск» провели серию образовательных семинаров «Пивной сомелье»

просмотров: 118

Участниками мероприятия в этот раз стали около ста сотрудников ГК «Мегаком», одного из ведущих в России дистрибьюторов товаров повседневного спроса. В рамках проекта слушатели лекций познакомились с историей пивоварения и тонкостями процесса производства пива.На новосибирской пивоварне для гостей устроили познавательную презентацию и экскурсию по производственным цехам, продемонстрировали все этапы изготовления пенного напитка и ответили на многочисленные вопросы посетителей. Представители «Мегаком» смогли убедиться в использовании только натуральных ингредиентов для изготовления пива и в строжайшем контроле процесса варки пива.Директор новосибирского филиала компании «Мегаком» Вадим Чувашов заявил, что для сотрудников компании было очень важно побывать на заводе «Балтика», чтобы более глубоко разбираться в продукте, который «Мегаком» поставляет по всей Сибири. Теперь, по его словам, они могут уверенно опровергать все существующие мифы о пиве.