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17:29 | 27 марта
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16:24 | 27 марта
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16:10 | 27 марта
На кинофестиваль остросюжетного кино «Капля» приглашены голливудские звезды
15:37 | 27 марта
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14:50 | 27 марта
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На кинофестиваль остросюжетного кино «Капля» приглашены голливудские звезды

Новости
В Москве 27 – 31 марта состоится IX Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино «КАПЛЯ».
На кинофестиваль остросюжетного кино «Капля» приглашены голливудские звезды

Гостями события станут многие известные голливудские актеры. Всемирный Союз кинофестивалей остросюжетного и фантастического кино оказывает мероприятию официальную поддержку. Организаторами кинофестиваля выступили Виктор Буланкин и его продюсерская компания Live Entertainment во главе с Виктором Буланкиным, а также продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой.
В состав жюри фестиваля вошли Юрий Торсуев (Россия), Андреа Марфори (Италия), Дмитрий Кубасов (Россия), Елена Корнилова (США/Россия). Во главе судейской коллегии – Сильвия Перель из Мексики, многолетний член жюри ММКФ.
Среди приглашенных звезд Голливуда Крис МакДональд, Шиван Фэллон, Крейг Конвэй, Филип Раду и Хелен Крэвел, Ричард Каттинг, Лоуренс Харви, Мэтт Меркурио и другие. Российское кино представят режиссеры Тигран Саакян, Антон Зенькович, Надежда Михалкова, продюсеры Михаил Курбатов, Дмитрий Литвинов, актеры Гоша Куценко, Александр Рапопорт, Юрий Чурсин, сестры Салионовы и другие.
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