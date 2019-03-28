Продолжается подготовка к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту

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26 марта в областном правительстве прошло заседание рабочей группы организационного комитета по подготовке и проведению соревнований. Вел заседание вице-губернатор Саратовской области, председатель оргкомитета Игорь Пивоваров. По его словам, проведение чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Саратове на высшем уровне – это приоритетная задача на 2019 год. Он попросил всех членов организационного комитета с особой ответственностью, творчески подойти к вопросам, связанным с этим важнейшим мероприятием.По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в ходе заседания руководители министерств и ведомств, ответственных за проведение чемпионата, рассказали о том, как проходит подготовка к нему. Врио начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Татаркин рассказал о закупке спортивных снарядов и инвентаря для проведения соревнований. Министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов доложил о подготовке спортивных сооружений стадиона «Локомотив» к предстоящему чемпионату.Кроме того, представители областного правительства сообщили о планах по транспортному обеспечению участников и гостей, об информационном сопровождении мероприятия, об организации дежурств бригад скорой помощи и медицинских учреждений в период подготовки и проведения соревнований, об организации культурной программы и подготовке церемоний открытия и закрытия состязаний.Фото https://nversia.ru