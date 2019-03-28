Вынесен приговор двум жителям Вольска, по вине которых 600 абонентов на 16 часов остались без газа

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 17 ноября 2018 года в вечернее время Чернышов и Лукьянов решили сдать в пункт приема металлолома часть конструкции газового стояка газопровода среднего давления, проходящего по территории Вольска. С этой целью они с помощью гаечных ключей демонтировали металлическую задвижку стояка. В результате этого произошла разгерметизация газопровода, что привело к его повреждению и приведению в негодное для эксплуатации состояние. Данные действие повлекли аварийное отключение на 16 часов от газоснабжения 600 абонентов. С места происшествия мужчины скрылись.В ходе предварительного следствия и в суде злоумышленники полностью признали свою вину. Приговором суда Чернышову назначено наказание в виде 6 месяцев 10 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев, Лукьянову - ввиде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.