28 марта 2019 06:19 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 27 марта
Саратовский театр оперы и балета участвует во Всероссийской акции «Культурный минимум»
17:29 | 27 марта
Гандболисты "СГАУ-Саратов" проиграли "Чеховским медведям"
17:03 | 27 марта
На «Балтике-Новосибирск» провели серию образовательных семинаров «Пивной сомелье»
16:24 | 27 марта
Продолжается подготовка к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту
16:10 | 27 марта
На кинофестиваль остросюжетного кино «Капля» приглашены голливудские звезды
15:37 | 27 марта
Вынесен приговор двум жителям Вольска, по вине которых 600 абонентов на 16 часов остались без газа
14:50 | 27 марта
В Саратове прошла акция «Здоровье педагога»
13:58 | 27 марта
Команда Саратовского НПЗ приняла участие в отборочном туре корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»
13:13 | 27 марта
В ТЮЗе живет «Калека с острова Инишмаан»
12:22 | 27 марта
В Балакове продолжают устанавливать обстоятельства гибели ребенка
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Вынесен приговор двум жителям Вольска, по вине которых 600 абонентов на 16 часов остались без газа

Новости / ЧП
Вынесен приговор двум жителям Вольска, по вине которых 600 абонентов на 16 часов остались без газа


22-летний Кендеш Чернышов и 40-летний Константин Лукьянов признаны виновными в повреждении газопроводов, которое повлекло нарушение их нормальной работы и было совершено из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 17 ноября 2018 года в вечернее время Чернышов и Лукьянов решили сдать в пункт приема металлолома часть конструкции газового стояка газопровода среднего давления, проходящего по территории Вольска. С этой целью они с помощью гаечных ключей демонтировали металлическую задвижку стояка. В результате этого произошла разгерметизация газопровода, что привело к его повреждению и приведению в негодное для эксплуатации состояние. Данные действие повлекли аварийное отключение на 16 часов от газоснабжения 600 абонентов. С места происшествия мужчины скрылись.

В ходе предварительного следствия и в суде злоумышленники полностью признали свою вину. Приговором суда Чернышову назначено наказание в виде 6 месяцев 10 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев, Лукьянову - ввиде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.