Команда Саратовского НПЗ приняла участие в отборочном туре корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

В Туапсе завершился зональный тур IX корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды». По традиции успехом завершилось выступление команды Саратовского НПЗ, дочернего общества НК «Роснефть», которая в очередной раз завоевала большое количество наград.Участие в фестивале приняли 400 человек из 23 дочерних обществ компании «Роснефть». Выступления оценивали народный артист России Левон Оганезов, заслуженный артист России Сергей Куклин, народная артистка России, художественный руководитель-директор ГААНТ им. Игоря Моисеева Елена Щербакова, хореограф, художественный руководитель балета «Street jazz» Сергей Мандрик, театральный режиссер Кирилл Сбитнев, известный иллюстратор, член Московского союза художников Наталья Леонова, популярная российская певица, участница конкурса «Евровидение» Наталья Подольская.Работники завода и их дети боролись за победу в номинациях «Хореография», «Вокал», «Инструментальный жанр», «Отражение» (изобразительное искусство и фотография) и «Оригинальный жанр». Победителей определяли в трех возрастных категориях: от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет и от 18 лет и старше.Команда Саратовского НПЗ, состоящая из 24 участников, продемонстрировала лучшие творческие работы в разных жанрах и возрастных категориях. В итоге саратовцы заняли два первых и пять вторых мест.Обе победы одержали вокалисты в возрастной категории старше 18 лет. Так, в номинации «Вокал» (соло) I место завоевала Олеся Ерюшева, исполнившая песню «Broken Vow» Лары Фабиан. Первыми в номинации «Вокал» (коллектив) стали Владимир Синицкий, Марина Рахманина и Ирина Лесных с песней «Vivo Per Lei».Работники Саратовского НПЗ, занявшие первые места, примут участие в финальном этапе корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды», который пройдет в конце августа в Москве.Этот год принес и рекордное количество вторых мест. Два из них завоеваны в номинации «Инструментальный жанр». В возрастной категории 13-17 лет отличились Дмитрий Пешев и Даниил Довженок, представляющие дуэт баян-аккордеон. В их исполнении прозвучала композиция «Волжские берега». В возрастной категории старше 18 лет вторыми стали Алексей Шмер и его сын Александр с композицией «I am Alright», которую они исполнили на гитарах. Второе место в номинации «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр» (возрастная категория 13-17 лет) заняли дети работников завода Иван Назаренко, Анастасия Булкина, Владимир Ченчиков, Антон и Дарья Рыхловы. Еще два вторых места заняли участники номинации «Отражение». В возрастной категории старше 18 лет жюри высоко оценило рисунок Анны Касьяновой «Вся жизнь», в возрастной категории 7-12 лет – фотографию Антона Рыхлова «Бабушкины ласточки».Организаторы фестиваля постарались наполнить и без того насыщенные дни конкурса интересными событиями. Члены жюри провели репетиции, встречи и мастер-классы. Участники фестиваля посетили ознакомились с достопримечательностями региона.Музыкальным подарком стало выступление члена жюри, российской поп-певицы Натальи Подольской.- В зональном туре фестиваля участвовала в первый раз, и он поразил меня своим великолепием, - поделилась мнением ведущий специалист отдела охраны окружающей среды. - Сильные голоса, яркие костюмы, строгое, но доброжелательное жюри, праздничная атмосфера, - в общем, понравилось все. Конечно, сильно волновалась, но потом собралась. Мы выступали с песней «Vivo Per Lei» и заняли первое место в своей номинации, но на достигнутом не останавливаемся и уже в ближайшее время начнем готовиться к финальному туру. Хочу выразить благодарность руководству компании «Роснефть» и Саратовского НПЗ, организаторам фестиваля за то, что они предоставляют работникам возможности для раскрытия творческого потенциала. Большое спасибо и нашим болельщикам, которые оказывали нам огромную поддержку на протяжении всего фестиваля.