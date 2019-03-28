28 марта 2019 06:19 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 27 марта
Саратовский театр оперы и балета участвует во Всероссийской акции «Культурный минимум»
17:29 | 27 марта
Гандболисты "СГАУ-Саратов" проиграли "Чеховским медведям"
17:03 | 27 марта
На «Балтике-Новосибирск» провели серию образовательных семинаров «Пивной сомелье»
16:24 | 27 марта
Продолжается подготовка к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту
16:10 | 27 марта
На кинофестиваль остросюжетного кино «Капля» приглашены голливудские звезды
15:37 | 27 марта
Вынесен приговор двум жителям Вольска, по вине которых 600 абонентов на 16 часов остались без газа
14:50 | 27 марта
В Саратове прошла акция «Здоровье педагога»
13:58 | 27 марта
Команда Саратовского НПЗ приняла участие в отборочном туре корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»
13:13 | 27 марта
В ТЮЗе живет «Калека с острова Инишмаан»
12:22 | 27 марта
В Балакове продолжают устанавливать обстоятельства гибели ребенка
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове прошла акция «Здоровье педагога»

Новости / ИЗВЕСТный читатель
В Саратове прошла акция «Здоровье педагога»

В Саратовской области продолжается проведение мероприятий, направленных на профилактику различных заболеваний среди населения и пропаганду здорового образа жизни.

По информации пресс-службы регионального минздрава, в рамках этой работы специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики и центра здоровья Саратовской городской поликлиники №3 провели акцию для педагогов Саратовского областного института развития образования.

Медиками был организован «Островок здоровья», посетив который желающие смогли пройти скрининговое обследование, направленное на ранее выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, получить консультацию врача по здоровьесбережению.

Инструктор по здоровому образу жизни областного центра медицинской профилактики провела мастер-класс производственной зарядки. По данным медиков, всего 5-10 минут физической активности помогают улучшить настроение, повышают тонус организма, снимают стресс и раздражительность.