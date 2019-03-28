В Саратове прошла акция «Здоровье педагога»
В Саратовской области продолжается проведение мероприятий, направленных на профилактику различных заболеваний среди населения и пропаганду здорового образа жизни.
По информации пресс-службы регионального минздрава, в рамках этой работы специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики и центра здоровья Саратовской городской поликлиники №3 провели акцию для педагогов Саратовского областного института развития образования.
Медиками был организован «Островок здоровья», посетив который желающие смогли пройти скрининговое обследование, направленное на ранее выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, получить консультацию врача по здоровьесбережению.
Инструктор по здоровому образу жизни областного центра медицинской профилактики провела мастер-класс производственной зарядки. По данным медиков, всего 5-10 минут физической активности помогают улучшить настроение, повышают тонус организма, снимают стресс и раздражительность.