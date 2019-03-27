В Балакове продолжают устанавливать обстоятельства гибели ребенка

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 21 марта около 20 часов 20 минут женщина в своей квартире купала трехмесячного ребенка в ванной. В это время ее старшая полуторогодовалая дочь находилась рядом и тоже просилась купаться. Женщина раздела девочку и посадила в ванную, а сама тем временем понесла младшего ребенка в комнату. Разместив младенца, она вернулась вванную комнату и обнаружила старшую дочь погруженной в воду. Мать извлекла ребенка из воды и попыталась оказать дочери первую помощь, однако вернуть ее в сознание не смогла. Женщина вызвала бригаду "скорой помощи". Прибывшие медики констатировали смерть малышки.В ходе предварительного следствия установлено, что семья, в которой произошла трагедия, считается благополучной, на учетах в органах опеки не состоит. Признаков насильственной смерти на теле погибшего ребенка не обнаружено.- В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины гибели ребенка. Будет собрана полная информация об условиях жизни и воспитания детей в данной семье, моральном и психологической климате, - сообщает пресс-служба следственного управления.