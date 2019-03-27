В области созданы 82 аварийные бригады для борьбы с паводком

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По информации пресс-службы министерства, на сегодняшний день проведена проверка готовности дорожно-эксплуатационных и мостовых организаций к пропуску паводковых вод и ледохода: уточнены места предполагаемого затопления или разрушения дорог и искусственных сооружений (всего 247 участков автомобильных дорог и 15 затопляемых мостов), определены объездные маршруты. Кроме того, проведена расчистка от снега обочин, дорожных ограждений, водопропускных труб, заготовлены противопаводковые материалы и ГСМ.На базе дорожно-эксплуатационных и мостовых организаций созданы 82 аварийные бригады, в состав которых входят 474 ед. техники и 494 специалиста.- В настоящий момент подрядные организации продолжают работы по расчистке обочин, дорожных ограждений и водопропускных труб от снега, мусора и посторонних предметов. Регулярно производится осмотр низководных (подтопляемых) мостов. Производится, при необходимости, околка льда у опор, очистка подмостового русла и затопляемой части подходов от древесной растительности, снежных завалов, наледей. За этими объектами закреплены бригады с необходимой техникой, - сообщили в министерстве.