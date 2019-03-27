В Балашове полицейских вывел пожилую женщину из горящего дома

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, в ночь на 19 марта этого года в подъезде многоквартирного дома по ул. Орджоникидзе в Балашове возник пожар. Как выяснилось позднее, произошло возгорание общедомового электросчетчика. Напуганные дымом и запахом гари жильцы спешно покинули свои квартиры, ожидая прибытия экстренных служб на улице. В числе первых на месте происшествия начали работать сотрудники полиции.В какой-то момент полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы прапорщик полиции Руслан Батршин, заметил на балконе четвертого этажа пожилую женщину. Как рассказала в своем письме сама пенсионерка, на тот момент она настолько испугалась и впала в отчаянье, что готова была прыгнуть вниз. По лестнице покинуть квартиру женщина не смогла, по состоянию здоровью самостоятельно одолеть спуск ей было просто не по силам. Батршин бросился в темный заполненный едким дымом подъезд, нашел нужную квартиру и вывел пенсионерку на свежий воздух. Он же вызвал бригаду скорой помощи, чтобы женщине оказали профессиональную медицинскую помощь. Здоровью и жизни горожанки теперь ничего не угрожает.