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Саратовская баскетболистка готовится к ХХХ Всемирной летней Универсиаде

Новости / Спорт
Саратовская баскетболистка готовится к ХХХ Всемирной летней Универсиаде


Студентка СГУ имени Н.Г.Чернышевского Александра Васильева включена в расширенный состав сборной России.

В июле 2019 года в городе Неаполь (Италия) пройдет ХХХ Всемирная летняя Универсиада. Россию на баскетбольном турнире представит студенческая сборная, составленная из лучших участников чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ).

По информации министерства молодежной политики и спорта области, в рамках подготовки ко Всемирной Универсиаде тренерский штаб женской сборной России проведен ряд учебно-тренировочных сборов для лучших игроков чемпионата АСБ. Участие в сборах принимает игрок команды Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского Александра Васильева. Она включена в расширенный состав сборной России.

Александра уже приняла участие в сборе, который прошел в Москве с 21 по 24 марта. Его итогом стал товарищеский матч между командами АСБ и Лиги «МЛБЛ-Москва», в котором студенты уступили со счетом 62:72.

В настоящее время спортсменка приступила к тренировкам в родной команде. 27 марта баскетболистки СГУ поедут в Йошкор-Ола на Лигу Белова. Это заключительная стадия чемпионата АСБ с участием 64 сильнейших мужских и женских команд.