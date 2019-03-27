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Следователи проверяют информацию о разрушающейся новостройке в Аткарске

Новости / ЧП
Следователи проверяют информацию о разрушающейся новостройке в Аткарске


Сообщение о разрушающемся многоэтажном доме, в который заселены дети-сироты, появилось в средствах массовой информации, достоверность его проверяется в ходе проведения доследственной проверки.

На данный момент установлено, что в Аткарске на улице Транспортной возведен трехэтажный дом № 88. В 2019 году в нем предоставлено жилье детям-сиротам. Дом и преддомовая территория находятся в неудовлетворительном состоянии: асфальтовое покрытие проваливается, просели конструкции крылец и лестниц в подвал. Кроме того, неубранный строительный мусор и ненадлежащая подъездная дорога создают неудобства для жильцов.

В ходе проверки следователями будет истребована необходимая документация, опрошены жильцы указанного дома, представители строительной компании, возводившей строение и благоустраивавшей преддомовую территорию, а также представители органов власти, принимавшие объект капитального строительства от подрядной организации и вводивших его в эксплуатацию. "По результатам проверки
будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба следственного управления.

Фото http://koryazhma-poisk.ru