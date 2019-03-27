В Саратове открылась выставка тактильных книг

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Об уникальных учебных пособиях, помогающих познавать мир незрячим и слабовидящим людям, рассказал руководитель проекта по созданию тактильных книг, клирик Покровского храма Саратова священник Кирилл Петрович. Он подробно остановился как на особенностях изготовления таких изданий, организации волонтерской работы, так и на том, как тактильные пособия используются в учебном процессе.Было отмечено, что предприятий, занимающихся производством тактильных книг, в России нет. Инициативная группа прихожан Покровского храма Саратова делает книги для слепых с 2012 года и регулярно передает их библиотеке школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Вместе с новыми поступлениями в библиотеке интерната будет более 150 тактильных книг и икон — это больше, чем где-нибудь еще в стране.Ранее с выставкой уже ознакомились учащиеся общеобразовательных школ и студенты саратовских вузов, читатели Областной библиотеки, преподаватели Саратовского областного педагогического колледжа.Выставка тактильных учебных пособий работает в зале новых поступлений Областной универсальной научной библиотеки до 7 апреля с 10:00 до 19:00.