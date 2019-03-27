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В Саратове открылась выставка тактильных книг

Новости


Вчера в Областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация выставки тактильных книг, изготовленных волонтерами грантового проекта «Мир на кончиках пальцев». На презентации присутствовали директор библиотеки Л.А. Канушина, сотрудники библиотеки.

Об уникальных учебных пособиях, помогающих познавать мир незрячим и слабовидящим людям, рассказал руководитель проекта по созданию тактильных книг, клирик Покровского храма Саратова священник Кирилл Петрович. Он подробно остановился как на особенностях изготовления таких изданий, организации волонтерской работы, так и на том, как тактильные пособия используются в учебном процессе.

Было отмечено, что предприятий, занимающихся производством тактильных книг, в России нет. Инициативная группа прихожан Покровского храма Саратова делает книги для слепых с 2012 года и регулярно передает их библиотеке школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Вместе с новыми поступлениями в библиотеке интерната будет более 150 тактильных книг и икон — это больше, чем где-нибудь еще в стране.

Ранее с выставкой уже ознакомились учащиеся общеобразовательных школ и студенты саратовских вузов, читатели Областной библиотеки, преподаватели Саратовского областного педагогического колледжа.

Выставка тактильных учебных пособий работает в зале новых поступлений Областной универсальной научной библиотеки до 7 апреля с 10:00 до 19:00.