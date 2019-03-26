Трое детей сотрудников «МРСК Волги» стали призерами конкурса рисунка «Россети»: рисуют дети!»

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Участие в конкурсе, который проходит шестой год подряд, принимают дети сотрудников предприятий холдинга, а также исполнительного аппарата компании в возрасте от 5 до 14 лет. В этом году работы прислали 250 ребят из 78 российских регионов.Темами конкурса стали: «Россети» - 6 лет вместе!», «Энергетика в годы войны» и «Цифровые «Россети». В трех возрастных группах были выбраны 34 рисунка по ключевым номинациям конкурса, работы детей сотрудников «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») были признаны в числе лучших.Первое место в своей возрастной группе заняла 10-летняя Софья Патшина в номинации «Россети» – 6 лет вместе!». Папа Сони работает электромонтером в филиале «Чувашэнерго». «В наши дни без электричества мы не можем прожить и часа. Мы знаем – приедут электромонтёры – и свет будет!» – уверена юная художница.Работа 8-летней Дарьи Синегубовой заслужила 2-е место в номинации «Энергетика в годы войны». Даша участвует в работе военно-патриотического клуба, и на своем рисунке она нарисовала то, что узнала на этих занятиях.«Цифровые «Россети» изобразил Даниил Дедядин и занял 3-е место. В представлении 6-классника Даниила, в скором будущем электроэнергия будет передаваться с помощью двоичного кода. Брать ее люди будут из космоса и преобразовывать в электрическую. Именно это он и нарисовал в своей работе.Торжественное награждение победителей традиционно пройдет в апреле в штаб-квартире «Россетей». С лучшими работами можно ознакомиться в разделе Фотогалерея на официальном сайте ПАО «Россети».