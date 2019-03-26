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В "Теремке" пройдёт акция "Культурный минимум"

Новости


С 25 по 29 марта во всех регионах страны в честь Международного дня театра пройдёт всероссийская акция «Культурный минимум».

В эти дни театры подготовят специальную программу мероприятий, которая позволит по-новому взглянуть на театральное искусство в столь знаковый Год театра в нашей стране.

29 марта в 11:00 в Саратовском театре кукол «Теремок» пройдёт открытая творческая встреча, на которую театр приглашает всех желающих.

На встрече зрителям расскажут о специфике театра кукол, о его особой роли в жизни ребёнка и взрослого, познакомят с различными системами кукол (перчаточная, тростевая, планшетная, ростовая и марионетка). Гости встречи смогут подняться на сцену и под руководством артиста попробовать освоить азы кукловождения.

Вход свободный.