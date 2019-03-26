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На сцене Старого ТЮЗа - "Поют драматические артисты"

Новости


8 апреля 2019 года в 18.00 на Исторической сцене Саратовского ТЮЗа Киселёва (ул. Вольская, 83) пройдёт спектакль-концерт «Поют драматические артисты».

Мероприятие организовано Саратовским отделением Союза театральных деятелей РФ и приурочено к празднованию Дня театра и объявленному в России в 2019 году Году театра.

В программе вечера свои любимые песни исполнят актёры из практически всех театров Саратова — ТЮЗа, драмы, «Версии», «Балаганчика», также в Саратов приедут гости из Вольского драматического театра и Балашовского драматического театра. Режиссёром программы выступит Олег Загумённов, режиссёр, педагог Театрального института СГК. им. Собинова.