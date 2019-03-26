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Первые пользователи начали получать криптовалюту Tkeycoin
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Первые пользователи начали получать криптовалюту Tkeycoin

Новости
Первые пользователи начали получать криптовалюту Tkeycoin

Пресс-служба компании TKEY DMCC 18 марта сообщила о старте официального переноса средств в децентрализованную сеть Tkeycoin. Только за первые сутки было получено более тысячи заявок, и эксперты криптовалютного рынка призывают не удивляться такому ажиотажу.

Длительность первого этапа так называемого «свопа» планируется до 31 марта включительно. За это время инвесторы смогут обменять централизованные активы на полноценную децентрализованную криптовалюту TKEY по курсу 1 TCD = 1 TKEY. Для этого потребуется заполнить заявку в своем личном кабинете.

Планируется, что релиз платформы Tkeycoin состоится в период с 1 по 3 апреля. До 31 марта эта криптовалюта будет доступна для приобретения на официальном портале платформы по курсу $1, а затем ее можно будет купить только на специализированных биржах.

На апрель также запланирован релиз ряда продуктов — это мобильные приложения для iOS и Android, новая версия веб-кошелька и кошельки для Windows, Linux и macOS. В том же месяце криптовалюта Tkeycoin начнет торги на бирже EXMO. На апрель-май планируется и ее листинг на других биржах.