Первые пользователи начали получать криптовалюту Tkeycoin
Пресс-служба компании TKEY DMCC 18 марта сообщила о старте официального переноса средств в децентрализованную сеть Tkeycoin. Только за первые сутки было получено более тысячи заявок, и эксперты криптовалютного рынка призывают не удивляться такому ажиотажу.
Длительность первого этапа так называемого «свопа» планируется до 31 марта включительно. За это время инвесторы смогут обменять централизованные активы на полноценную децентрализованную криптовалюту TKEY по курсу 1 TCD = 1 TKEY. Для этого потребуется заполнить заявку в своем личном кабинете.
Планируется, что релиз платформы Tkeycoin состоится в период с 1 по 3 апреля. До 31 марта эта криптовалюта будет доступна для приобретения на официальном портале платформы по курсу $1, а затем ее можно будет купить только на специализированных биржах.
На апрель также запланирован релиз ряда продуктов — это мобильные приложения для iOS и Android, новая версия веб-кошелька и кошельки для Windows, Linux и macOS. В том же месяце криптовалюта Tkeycoin начнет торги на бирже EXMO. На апрель-май планируется и ее листинг на других биржах.