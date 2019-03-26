Первые пользователи начали получать криптовалюту Tkeycoin

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Длительность первого этапа так называемого «свопа» планируется до 31 марта включительно. За это время инвесторы смогут обменять централизованные активы на полноценную децентрализованную криптовалюту TKEY по курсу 1 TCD = 1 TKEY. Для этого потребуется заполнить заявку в своем личном кабинете.Планируется, что релиз платформы Tkeycoin состоится в период с 1 по 3 апреля. До 31 марта эта криптовалюта будет доступна для приобретения на официальном портале платформы по курсу $1, а затем ее можно будет купить только на специализированных биржах.На апрель также запланирован релиз ряда продуктов — это мобильные приложения для iOS и Android, новая версия веб-кошелька и кошельки для Windows, Linux и macOS. В том же месяце криптовалюта Tkeycoin начнет торги на бирже EXMO. На апрель-май планируется и ее листинг на других биржах.