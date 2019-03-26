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Радищевский музей приглашает на «Венецианский карнавал»

Новости / Культура
Радищевский музей приглашает на «Венецианский карнавал»

Выставка с таким названием откроется 27 марта в 17:00 в историческом здании музея.

По информации организаторов, посетители увидят 48 инсталляций из картин с видами Венеции и закрепленными на них масками.

В коллекции представлены маски из Германии, Испании, Италии начала ХХ века, современные маски итальянских и отечественных мастеров - всего более 60 штук. Каждая маска изготовлена вручную. В их оформлении использованы дорогие ткани, полудрагоценные камни, ручная роспись.