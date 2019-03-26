Саратовская дзюдоистка завоевала бронзу Кубка Европы
Турнир среди спортсменов до 21 года проходил в минувшие выходные в Афинах.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, в соревнованиях приняли участие 365 дзюдоистов из 26 стран. Саратовскую область представляли спортсмены областного центра спортивной подготовки, воспитанники спортшколы "Олимпик" г.Балаково.
Успешно выступила в весовой категории 48 кг Глафира Борисова, которая завоевала бронзу. В этой же весовой категории Ольга Борисова заняла 7 место.