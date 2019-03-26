Саратовец погиб после ссоры и примирения с приятелем

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 22 марта вечером двое мужчин пришли в гости к 54-летнему знакомому в его квартиру наОлимпийской. В ходе застолья хозяин жилища назвал 42-летнего гостя мужчиной нетрадиционной ориентации. Оскорбившись, приятель схватил нож и нанес им обидчику один удар в область бедра. После этого мужчины примирились и злоумышленник оказал товарищу первую медицинскую помощь, перетянув ранение полотенцем. Затем гости покинули хозяина.На следующее утро оба приятеля вновь пришли в квартиру, где накануне проходило застолье, и обнаружили хозяина жилища без признаков жизни. Они сразу же удалились. Тело погибшего обнаружила соседка, которая заметила, что дверь близлежащей квартиры не заперта и заглянула внутрь. Она и вызвала сотрудников полиции.Уже вскоре была установлена личность и местонахождение мужчины, нанесшего смертельный удар. В настоящее время он задержан, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следственного органа задержанный заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.