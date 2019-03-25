Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор о шествии легионеров Ваффен СС в Риге: «Каждый раз - возмущение и боль»
"Те, кто пытается оправдать и героизировать фашизм, закладывает «мину замедленного действия в будущее своей страны и народа", -заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор, комментируя шествие легионеров Ваффен СС в Риге.
Ставший традиционным марш ветеранов Ваффен СС и их сторонников прошёл в латвийской столице 16 марта, в так называемый «день памяти латышских легионеров». В ходе проведения шествия возникли стычки с антифашистами.
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор признался, что, получая ежегодные новости о проведении в балтийских странах неонацистских шествий, он испытывает «огромное возмущение и боль» как представитель еврейских общин, потерявших более 6 миллионов человек в ходе Холокоста.
Напомним, что латышский добровольческий легион СС известен своими зверствами против мирного населения Белоруссии и жителей Псковской области. Сохранились воспоминания, фотографии и архивные материалы, свидетельствующие о массовых бессудных казнях, пытках, насилии, сожжении и погребении заживо, расчленении мужчин, женщин и детей со стороны латвийских эсэсовцев. Две дивизии легиона вступили в бой с Красной Армией в 1944 году, однако никак не проявили себя в военных действиях.
«Варварства латвийского легиона СС нельзя забыть, а его преступную историю – переписать. Те, кто идёт этим путём из подлости и политических интриг, закладывают мину замедленного действия в будущее своей страны и народа», - добавил Вячеслав Моше Кантор.
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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.
Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/
Ставший традиционным марш ветеранов Ваффен СС и их сторонников прошёл в латвийской столице 16 марта, в так называемый «день памяти латышских легионеров». В ходе проведения шествия возникли стычки с антифашистами.
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор признался, что, получая ежегодные новости о проведении в балтийских странах неонацистских шествий, он испытывает «огромное возмущение и боль» как представитель еврейских общин, потерявших более 6 миллионов человек в ходе Холокоста.
Напомним, что латышский добровольческий легион СС известен своими зверствами против мирного населения Белоруссии и жителей Псковской области. Сохранились воспоминания, фотографии и архивные материалы, свидетельствующие о массовых бессудных казнях, пытках, насилии, сожжении и погребении заживо, расчленении мужчин, женщин и детей со стороны латвийских эсэсовцев. Две дивизии легиона вступили в бой с Красной Армией в 1944 году, однако никак не проявили себя в военных действиях.
«Варварства латвийского легиона СС нельзя забыть, а его преступную историю – переписать. Те, кто идёт этим путём из подлости и политических интриг, закладывают мину замедленного действия в будущее своей страны и народа», - добавил Вячеслав Моше Кантор.
* * *
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.
Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/